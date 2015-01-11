Перепись населения соберет информацию о языковом многообразии нашей страны

От трех до пяти вопросов о языках будут заданы участникам Всероссийской переписи населения 2021 года. Что это за вопросы и как будут учитываться ответы? Рассказываем в Международный день родного языка — 21 февраля.В ходе переписи у населения поинтересуются не только владением определенными языками, но и активностью его использования в повседневной жизни. Так, при положительном ответе на вопрос: «Владеете ли Вы русским языком?» (№10 в переписном листе) респонденту будет задан дополнительный вопрос: «Используете ли Вы его в повседневной жизни?». В обоих случаях будет предложено два варианта ответа — «да» или «нет».Следующий вопрос — №11 — «Какими иными языками Вы владеете?». Здесь респондент может назвать до трех вариантов языков: они записываются в свободные ячейки — это делает переписчик со слов респондента или сам участник переписи на портале Госуслуг. Ниже можно дополнительно сообщить о владении жестовым языком глухих.В общей сложности на вопрос №11 можно дать четыре ответа. Что важно — по каждому указанному языку участник переписи может дать уточнение в ответе на следующий вопрос: «Какие из них используете в повседневной жизни?»Вопрос №12 в переписном листе — «Ваш родной язык». Здесь участник переписи вправе назвать любой язык, который считает родным, даже если он не был отмечен выше.Таким образом, в статистике будет учитываться важная информация о знании и активности использования языка, который респондент считает для себя родным.Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив. Полученная информация о языках будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия — это важнейший фактор укрепления общероссийского единства.Сами переписные листы заполняются только на русском языке, а вот вспомогательные документы будут переведены на шесть национальных языков, а также четыре иностранных — английский, китайский, корейский и узбекский. Это будет своего рода подсказка, где вопросы переписного листа дублируются на иностранном языке, а также приведены правила заполнения. В случае опроса лиц, не знающих русского языка, переписчик укажет в документе респонденту нужную строчку, а последний в переводной части — вариант ответа. Затем переписчик, ориентируясь на русскоязычную версию, занесет этот ответ в переписной лист.В отдельных субъектах Российской Федерации, где традиционно много временно пребывающих на территории страны, к работе на переписи будут привлекаться переводчики.Электронные переписные листы на портале gosuslugi.ru будут также переводиться на указанные языки. Пользователь перед заполнением сможет выбрать один из них, а также воспользоваться всплывающими подсказками, которые будут у каждого заполняемого поля.