В Челябинской области потеплеет до -15 градусов

Сегодня, 25 февраля, в Челябинской области в дневные часы потеплеет до −15 градусов. Ветер по-прежнему будет сильный, но не штормовой. Подробнее о погоде сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром 25 февраля в регионе ожидается −28, −33 градуса, при прояснении похолодает до −35, −40 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Днем синоптики обещают потепление до −15, −20 градусов, в низинах — до −23 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-15-gradusov/