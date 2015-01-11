Изменения в программе сельской ипотеки ускорят комплексную застройку в Челябинской области

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На Южном Урале для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) планируется продлить на 6 месяцев так называемую амнистию, которая подразумевает продление договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности региона или муниципалитетов, а также тех, госсобственность на которые не разграничена, без проведения торгов. По действующему законодательству ее срок истекает 1 июня 2021 года. Соответствующие поправки в областной закон от 09.04.2020 г. №131-ЗО министерство экономического развития Челябинской области прорабатывает совместно с депутатами, органами местного самоуправления, общественными и деловыми объединениями.Также сейчас, чтобы продлить договор аренды земельного участка без проведения торгов, владельцу НТО необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган не позднее чем за 90 календарных дней до окончания действия документа. В случае принятия предлагаемых изменений сделать это можно будет вплоть до дня истечения срока действия договора.Дополнительно проектом поправок предусматривается возможность продлевать договор аренды земельного участка для размещения НТО без торгов, даже если срок его действия истек до 1 марта 2015 года, что сейчас невозможно.Эти меры позволят в период восстановления деловой активности исключить дополнительные административные барьеры для бизнеса, добросовестно исполняющего свои обязательства по заключенным договорам.В настоящее время поправки проходят стадию обсуждений и доработки. Подробнее
В каждом муниципальном районе нужна подрядная строительная организация, которая сможет работать по программе сельской ипотеки. Таким аккредитованным подрядным организациям банк готов обеспечить 40% финансирования строительства уже на этапе возведения фундамента. Причем на один объект можно взять несколько ипотечных кредитов – до 6 млн рублей.Об этом заявил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин на форуме муниципальных образований в рамках межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» в Челябинске. Реализация программы льготной ипотеки как инструмента комплексного развития сельских территорий стала отдельным вопросом для обсуждения, сообщает региональный минсельхоз.По словам регионального директора Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрея Рочева, в регионе в 2020 году льготная ипотека на покупку жилья на сельских территориях, так называемая сельская ипотека, была отмечена мощным стартом. Льготный кредит на приобретение квартиры или отдельного дома с земельным участком либо на приобретение земельного участка и строительства дома со ставкой от 2,7% годовых на срок до 5 лет и максимальной суммой кредита в 3 млн рублей, с минимальным ежемесячным платежом и минимальной переплатой, уже оформили более тысячи южноуральцев.Региональный ипотечный портфель «потянул» в 2020 году на 2 млрд рублей. В 2021 году региональный лимит по сельской ипотеке потяжелел вдвое. Активно получают ипотеку в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском и Еткульском районах, на которые приходится более 70% выданных кредитов. При этом общая сумма кредитов на строительство новых домов составила менее 1%. Одна из причин – отсутствие достаточного количества подрядных организаций, получивших аккредитацию в банке и работающих в сегменте индивидуального жилищного строительства. Сегодня только в пяти районах области аккредитовано пять подрядных организаций.«Несмотря на то, что в Челябинске, например, таких организаций около 40, вряд ли они будут строить жилье в отдаленных районах, – считает Алексей Кобылин. – Задача муниципальной власти – создать предпосылки для образования таких организаций, чтобы сформировать в Челябинской области конкурентные цены на услуги подрядчиков. Необходимо также определить перспективные участки для комплексной застройки, с учетом планов стратегического развития районов».Для получения аккредитации подрядной организации в банке муниципалитетам необходимо обратиться в финансовое учреждение с ходатайством. Это обеспечит упрощенную процедуру аккредитации, уменьшение сроков рассмотрения кредитных договоров для ипотечных заемщиков, а в дальнейшем – получение 40-процентного транша по ипотеке уже на этапе строительства фундамента. При отсутствии такой аккредитации у подрядной организации на этом этапе будут доступны только 10% средств кредита.Андрей Рочев рассказал о других изменениях, которые делают сельскую ипотеку уникальным и востребованным кредитным продуктом. Так, банк запустил сопутствующие потребительские кредиты по сниженной ставке. Деньги можно брать на ремонт вновь купленного дома либо на первоначальный взнос по ипотеке. И еще одно изменение – отменена необходимость предоставления справки, что дом приобретается для постоянного проживания, что ускоряет процесс оформления документов.Списки территорий, где можно приобрести жилье, утверждены минсельхозом Челябинской области (перечни сельских агломераций http://www.chelagro.ru/legislation/orders/?ELEMENT_ID=16994, сельских населенных пунктов и рабочих поселков http://www.chelagro.ru/legislation/orders/?ELEMENT_ID=16779).Для реализации ипотечной программы «Россельхозбанком» создана электронная площадка «Свое жилье» (https://svoedom.ru/), через которую можно подать документы на рассмотрение, получить одобрение по кредиту и даже подобрать дом или квартиру, соответствующие условиям программы.Кстати, жилье, которое строится по сельской ипотеке, должно обладать и привычными городскими атрибутами: это хороший подъездной путь, стабильно работающее электричество, газ, вода, интернет. По словам представителя банка, эти требования продиктованы наличием обязательной прописки, что в свою очередь закреплено в постановлении Правительства РФ №1567. Это позволит создать комфортные, современные условия для сельских жителей, не уступающие городским.