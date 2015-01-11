2021-02-25YEKT08:00:00 | Губерния Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства в городах России Источник: пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации









Стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» (технического оператора проекта) Алексей Гореславский отметил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль: «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на Источник: пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской ФедерацииСтартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» (технического оператора проекта)отметил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль: «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте . Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта.Справочно:Общероссийская платформа — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».Основная задача федпроекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За 4 года уже были благоустроены свыше 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды повысилось в 816 городах России. В числе ключевых целей федпроекта — это вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов. Она поможет гражданам всех регионов страны принимать участие в формировании облика своих городов и благоустройстве, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями. AzAzA 2021-02-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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