2021-02-26YEKT10:00:00 | Губерния Исторический музей выбрал победителя конкурса метеоритных желаний Источник: Государственный исторический музей Южного Урала









В день восьмой годовщины падения метеорита Челябинск, 15 февраля 2021 года, Государственный исторический музей Южного Урала провел конкурс на самое оригинальное желание, связанное с метеоритом, а в качестве приза пообещал это желание исполнить. Федор Гришин, ученик челябинской монтессори-школы «Большие истории», стал победителем конкурса. Конкурс желаний был частью праздничной программы, которую Исторический музей подготовил ко дню рождения своего самого известного экспоната. Каждый, кто пришел в музей 15 февраля, мог написать свое заветное желание и опустить его в специальный ящик. Акция имела успех: к концу дня в ящике скопилось около сотни листочков.«Желания типа «Хочу двенадцатый айфон» мы отсеивали сразу. Как и желания, которые мы в принципе не силах исполнить. Хотя среди них встречались очень трогательные, прямо до слез. Например, чтобы мама родила братика или чтобы близкие никогда не болели и не умирали, — рассказала руководитель отдела специальных проектов Исторического музея Виталина Силина. — Из оставшихся желаний после долгих раздумий было выбрано такое: чтобы все тайны метеоритов поскорее были разгаданы».Автор желания — десятилетний школьник из Челябинска Федор Гришин. Он с раннего детства увлечен космосом, посещал кружок астрономии во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, да и вообще всесторонне развивается: много читает, играет в шахматы и футбол. В общем, мальчик вполне достойный того, чтобы его желание было исполнено. Федор, а также все его одноклассники первыми посетят новую выставку «Космическая одиссея», приуроченную к 60-летию первого полета человека в космос. Эта выставка в интерактивной форме расскажет об истории исследования космоса, и, в частности, там будет представлена модель Солнечной системы со всеми ее большими и малыми планетами. Вне всякого сомнения, Федор получит там ответы на все вопросы, связанные с метеоритами. Источник: Государственный исторический музей Южного УралаВ день восьмой годовщины падения метеорита Челябинск, 15 февраля 2021 года, Государственный исторический музей Южного Урала провел конкурс на самое оригинальное желание, связанное с метеоритом, а в качестве приза пообещал это желание исполнить. Федор Гришин, ученик челябинской монтессори-школы «Большие истории», стал победителем конкурса. Конкурс желаний был частью праздничной программы, которую Исторический музей подготовил ко дню рождения своего самого известного экспоната. Каждый, кто пришел в музей 15 февраля, мог написать свое заветное желание и опустить его в специальный ящик. Акция имела успех: к концу дня в ящике скопилось около сотни листочков.«Желания типа «Хочу двенадцатый айфон» мы отсеивали сразу. Как и желания, которые мы в принципе не силах исполнить. Хотя среди них встречались очень трогательные, прямо до слез. Например, чтобы мама родила братика или чтобы близкие никогда не болели и не умирали, — рассказала руководитель отдела специальных проектов Исторического музея. — Из оставшихся желаний после долгих раздумий было выбрано такое: чтобы все тайны метеоритов поскорее были разгаданы».Автор желания — десятилетний школьник из Челябинска. Он с раннего детства увлечен космосом, посещал кружок астрономии во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, да и вообще всесторонне развивается: много читает, играет в шахматы и футбол. В общем, мальчик вполне достойный того, чтобы его желание было исполнено. Федор, а также все его одноклассники первыми посетят новую выставку «Космическая одиссея», приуроченную к 60-летию первого полета человека в космос. Эта выставка в интерактивной форме расскажет об истории исследования космоса, и, в частности, там будет представлена модель Солнечной системы со всеми ее большими и малыми планетами. Вне всякого сомнения, Федор получит там ответы на все вопросы, связанные с метеоритами. AzAzA 2021-02-26YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: «Трактор» передал в Исторический музей клюшку лучшего игрока

Исторический музей приглашает челябинцев на День метеорита

Исторический музей приглашает челябинцев на выставку «Южный Урал. Лучшие фо ...

На Красной площади у Исторического музея – техника времен войны и портреты ...

Исторический музей покажет южноуральцам, как дети проводили лето сто лет на ... {comments_news}