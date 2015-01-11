Военному учебному центру при ЮУрГУ присвоено имя дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова

Имя дважды Героя Советского Союза Семена Васильевича Хохрякова присвоено Военному учебному центру при Южно-Уральском государственном университете. Свидетельствующий об этом официальный документ на торжественном собрании вручил начальнику центра полковнику Николаю Карпову депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин.Обращаясь к участникам собрания, Дмитрий Вяткин обратил особое внимание на важность защиты исторической памяти, уважения к ратным и трудовым подвигам старших поколений. Вместе с председателем Совета шефов воинских частей Игорем Михайловым и членом Совета шефов Михаилом Телешевым он передал центру фронтовой портрет комбата Семена Хохрякова и копию приказа министра обороны России о включении имени знаменитого танкиста в списки гвардейского Оренбургского казачьего танкового полка навечно.В торжественном мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. Председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Сурков подарил центру символический триптих, изображающий известные мемориалы - «Тыл-фронту» в Магнитогорске, «Родина-мать» в Волгограде и памятник Советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области, председатель комиссии ОП ЧО по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству Елена Скорнякова вручила полковнику Карпову знамя «Бессмертного полка» и свидетельство, тепло поблагодарив студентов и преподавателей за активное участие в совместной работе.По материалам пресс-службы Урало-Сибирского Дома Знаний.
Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний