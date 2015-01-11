Южноуральские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства России по ушу

С 18 по 23 февраля в Москве состоялся чемпионат и первенство России по ушу (дисциплины – юнчуньцюань, кунгфу-традиционное), в котором приняли участие более 690 сильнейших спортсменов из более 36 регионов страны. Южноуральские спортсмены завоевали медали различного достоинства в нескольких дисциплинах. Чемпионат России собрал 110 спортсменов из 27 субъектов России. На первенство страны заявилось более 580 участников, представлявших 34 региона. Соревнования являлись отборочным этапом на чемпионат и первенство Европы, которые состоятся в Москве, в сентябре 2021 года. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕЛЯИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ:Терехова Маргарита 1 место - Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1 группа1 место - Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | Девушки2 место - Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 3 группа | Девушки (9-11 лет)Галкина Ангелина2 место - Юнчуньцюань-гуйдин 1+2 дуань | Девушки (12-14 лет)Колосов Данил2 место - Юнчуньцюань- традиционные формы | Юноши (12-14 лет)Кириллов Леонид2 место - Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1 группа | ЮниорыМольков Вячеслав, Максимов Илья2 место - Юнчуньцюань-гуйдиндуйда | Юноши (9-11 лет)Максимов Илья2 место - Юнчуньцюань- гунь | Юноши (9-11 лет)3 место - Юнчуньцюань-гуйдин 3,4,5,6 дуань | Юноши (9-11 лет)Ситдиков Роман2 место - Юнчуньцюань- мужэньчжуан | Юноши (9-11 лет)3 место - Юнчуньцюань- шуандао | Юноши (9-11 лет)Мольков Вячеслав3 место - Юнчуньцюань- мужэньчжуан | Юноши (9-11 лет)Милькин Михаил3 место - Юнчуньцюань- мужэньчжуан | Мужчины3 место - Юнчуньцюань- гунь | Мужчины