Легкоатлеты Челябинской области завоевали медали на первенстве России

С 23 по 25 февраля в Кирове проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в помещении. Участниками состязаний стали 500 спортсменов из 59 регионов страны. Представители Челябинской области стали победителями в беге на 200 метров, а также завоевали бронзовые медали в эстафете 4×400 метров и в беге на 60 метров с барьерами. Наталья Комбарова стала чемпионкой в беге на 200 метров с результатом 23,98 секунд. Тренером спортсменки является Владислав Ширяев. Ранее, в 2020 году, спортсменка также становилась победительницей первенства России среди юниорок до 20 лет в беге на 100 метров.Валерия Щербинина завоевала бронзовую медаль первенства России в беге на 60 м с барьерами с результатом 8, 47.Бронзовыми призерами в эстафете 4×400 м стали Владислав Мельник, Ярослав Черышев, Анатолий Грехов и Максим Тиряков с результатом 3:15,21. Тренерами спортсменов являются Любовь Метликина, Семен Князев, Владислав Ширяев и Дмитрий Матюхов.Всего за три соревновательных дня было разыграно 24 комплекта наград, установлено 23 рекорда манежа по 12 дисциплинам легкой атлетики.