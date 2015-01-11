Евгений Фомин о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в Озерском городском округе

По информации руководителя Клинической больницы № 71, в настоящее время в реанимационном отделении ковидного госпиталя нет ни одного пациента, в стационаре находится восемь пациентов с COVID-19.
- Пациенты с легким течением болезни лечатся на дому, выполняя предписания врача. На сегодняшний день мы также наблюдаем снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями как у взрослых, так и у детей. Что касается заболеваемости гриппом, по результатам мазков, которые мы берем у заболевших, вирус гриппа в анализах отсутствует, - говорит Евгений Фомин.
Руководитель КБ № 71 уверен: вакцинация против гриппа, которая прошла в сентябре-ноябре прошлого года, безусловно, способствовала тому, что в округе не наблюдается вспышки гриппа.
- Чуть позже мы озвучим результаты аналитической работы, где исследовались эффективность вакцинации, соблюдение санитарных норм и их влияние на уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в округе. На карантин по ОРВИ до 4 марта закрыт один класс в лицее № 39, остальные классы и группы в образовательных организациях работают в обычном режиме, - поясняетглавный врач Клинической больницы № 71.
Что касается вакцинации против коронавируса, прививочная кампания идет полным ходом. По данным медиков, в медучреждениях округа в наличии 5100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», привито 3599 человек, второй компонент получили 1816 жителей округа.
В городской поликлинике работают два кабинета, также открыт кабинет в заводской поликлинике, на здравпунктах прививают работников ФГУП ПО «Маяк».
-Неохотно прививаются в поселках, - отмечает главный врач Клинической больницы № 71, - на сегодня в Метлино привито 70 человек, в Новогорном – 140 жителей. Несмотря на то, что прививочные кабинеты там работают, к сожалению, их население считает: «живем в небольшом поселке, и нас ситуация не затронет». Хотя все мы помним о вспышке коронавируса, которая произошла в Метлино весной и летом прошлого года. Поэтому я призываю население поселков округа позаботиться о себе и окружающих и поставить вакцину от коронавируса. Также напомню всем жителям округа о важности соблюдения элементарных мер безопасности: использовании масок в общественном транспорте и людных местах, - резюмировал Евгений Фомин.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа