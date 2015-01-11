Учащиеся Лицея №23 успешно выступили на региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

С 15 января по 20 февраля 2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

Конкурс проводился с целью повышения уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную деятельность, деятельность в области рационального природопользования и новых лесосберегающих технологий по изучению экосистем, направленную на формирование экологической культуры, обеспечение личностного развития, профессионального самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего поколения. В конкурсе приняли участие 61 человек (57 обучающихся и 4 педагога) из 23 муниципальных образований Челябинской области.

На конкурс были представлены 59 работ в разных возрастных категориях и номинациях. В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии Челябинской области, Главного управления лесами Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

В номинации «Проектная природоохранная деятельность» была представлена работа обучающихся МБОУ «Лицей 23» Озерского городского округа Нехаевой Анастасии и Яковлевой Анастасии (педагог – руководитель – Гаврилова Е.В.) по теме «Выращивание саженцев бархата амурского из семян для городского озеленения». Работа обучающихся заняла в данной номинации 3 место. Конкурсные работы победителей рекомендованы к участию во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост».

Поздравляем участниц и их педагога с победой в престижном конкурсе!

Информация Управления образования.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46090/