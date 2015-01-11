Полицейских Каслинского района подозревают в коррупции

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области провели проверку деятельности отдела МВД по Каслинскому району. Совместно с коллегами из регионального УФСБ пресечены противоправные действия должностных лиц из числа руководящего состава каслинской полиции.

«Предварительно установлено, что указанные руководители давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий. В настоящее время они отстранены от исполнения должностных обязанностей. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные руководители будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством»,

— прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Собранные материалы будут переданы в Следственный Комитет Российской Федерации.

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