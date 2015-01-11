Министр культуры РФ поддержала предложение сенатора Маргариты Павловой о стратегии развития областных государственных библиотек

В Совете Федерации состоялся «правительственный час» с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой. Глава ведомства представила краткий доклад об основных критериях реализации национальных проектов в области культуры, направлениях деятельности министерства, стратегических задачах. Также сенаторы озвучили свои вопросы и предложения.Представитель в СФ от органа исполнительной власти Челябинской области Маргарита Павлова обратила внимание главы профильного ведомства на то, что центральные областные государственные библиотеки нуждаются в модернизации и переоснащении, но не могут принимать участие в конкурсе и получить федеральную поддержку по действующим условиям. Сенатор попросила рассмотреть возможность включения областных государственных библиотек в качестве участников федерального конкурса по модернизации объектов культуры.«Уже третий год в Челябинской области, как и во всей стране, в рамках национального проекта «Культура» открываются модельные библиотеки нового поколения. Финансирование затрат на модернизацию библиотек осуществляется в рамках федерального конкурса Министерством культуры РФ: 10 миллионов рублей выделяется для переоборудования одной центральной библиотеки (городской либо районной) и пять миллионов рублей для их филиалов. Средства идут на пополнение фонда новыми книжными и периодическими изданиями, приобретение современной мебели и техники, информационных систем и новейших информационных ресурсов, профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала. Библиотеки действительно становятся эксклюзивными и современными центрами информации, поддерживают мотивацию граждан от мала до велика читать и культурно развиваться. Вместе с тем стоит отметить, что центральные областные государственные библиотеки также нуждаются в модернизации и переоснащении, но не могут принимать участие в конкурсе по прописанным в нем условиям», — сказала Маргарита Павлова.
Источник: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой