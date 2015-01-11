Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию

Электронный сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, содержащим удобные и функциональные инструменты для работы пользователей. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны.1 марта 2021 года стартовал онлайн-сервис по выездному обслуживанию Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Ключевая особенность нового сервиса – удобство подачи заявок на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку, выбрав удобные для него дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной заявки, а также получить оперативную обратную связь со специалистами, организующими оказание услуг. «Одна из первостепенных задач Федеральной кадастровой палаты – обеспечение доступности наших услуг для всех категорий граждан, их качество
и комфортность предоставления, учитывая все аспекты различных жизненных ситуаций. В период временных ограничений – это как никогда актуально и важно. Новый сервис позволяет значительно упростить процесс обращения граждан
и ускорить организацию оказания услуг по выездному обслуживанию», - прокомментировала начальник Управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Росреестра Елена Шмелева.Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок
и минимизирует объем ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные
о заявителе.«Хотелось бы отметить, что для получения услуг по выездному обслуживанию предусмотрены льготные условия. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются бесплатно», - поясняет Елена Шмелева.Посредством сервиса можно оформить следующие заявки на:
выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости;
выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;
курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче
по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
Вместе с новой возможностью подачи заявки в электронном виде на оказание услуг по выездному обслуживанию через онлайн-сервис сохраняются и традиционные способы оформления таких заявок: по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживаHYPERLINK "https://kadastr.ru/services/vedomstvennyy-tsentr-telefonnogo-obsluzhivaniya/"ния 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении в офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты.