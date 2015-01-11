Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» пройдет с 15 июня по 31 августа на базе ФГУП «ПО «Маяк». Участниками проекта станут более 600 юношей и девушек со всей страны. Заявки принимаются до 22 марта, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.

Студенты будут выполнять бетонные, арматурные электромонтажные и штукатурно-малярные работы, а также делать гидроизоляцию и демонтаж. Ребята займутся и благоустройством территорий ПО «Маяк».Помимо рабочих процессов молодежь ожидают различные мероприятия: творческие конкурсы, спортивные состязания, участие в волонтерской деятельности. По итогам трудовых и культурных достижений будут определены лучшие отряды.Прием заявок от стройотрядов продлится до 18:00 мск 22 марта. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в социальных сетях Российских студенческих отрядов не позднее 1 апреля.Отметим, что одним из обязательных условий участия в проекте является вакцинация от COVID-19.Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит в Озерске с 2015 года. Летом 2020 года из-за введенных ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции на стройке работали только студенты из Озерска. Подробнее