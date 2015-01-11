2021-03-04YEKT14:00:00 | Губерния В домах жителей Кременкуля из кранов пошла чистая вода Источник: Фото из открытых источников









Сегодня в водопроводные сети села Кременкуль поступила мягкая и чистая питьевая вода из Шершневского водохранилища. Этого события местные жители ждали больше четверти века, сообщает минстрой.В Кременкуль до 1995 года вода подавалась из реки Миасс. После того, как водопровод пришел в негодность, село было переведено на подземные скважины. Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения, не соответствовало требованиям СанПиН по показателям жесткости.В 2019 году директор школы села Кременкуль Сосновского района Лилия Харисова обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Школе было запрещено использовать воду из водопровода, и администрация была вынуждена закупать бутилированную воду и пластиковую посуду для организации питания детей. Глава региона распорядился в максимально сжатые сроки решить проблему кременкульцев.В том же году Сосновский район вошел в государственную программу «Чистая вода». Из областного бюджета было выделено 80 миллионов рублей на строительство водовода. Всего в рамках программы «Чистая вода» для обеспечения четырех тысяч кременкульцев качественной водой за два года было построено 8,6 км сетей. Теперь вода поступает с очистных сооружений Шершневского водохранилища.Как отметил и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, новый водопровод позволит в дальнейшем подключить к системе водоснабжения поселки, расположенные вблизи Кременкуля. «Это первый в этом году, но далеко не единственный объект, который мы запускаем по программе «Чистая вода». Качественная питьевая вода появится у жителей Озерска, села Барсучьего Октябрьского района. Кроме того, в Красногорске, как вы знаете, из-за понижения уровня воды в Увелке долгое время были вопросы к качеству питьевой воды. Мы планируем строительство двух эксплуатационных скважин и одной резервной, резервуара запаса воды, модернизировать насосное оборудование и заменить аварийные участки водовода. Всего у нас в программу на этот год включено более 30 объектов в 19 муниципальных образованиях региона», – добавил Юлий Элбакидзе.Фото: Андрей Мизеров, газета «Сосновская нива». Источник: Фото из открытых источниковСегодня в водопроводные сети села Кременкуль поступила мягкая и чистая питьевая вода из Шершневского водохранилища. Этого события местные жители ждали больше четверти века, сообщает минстрой.В Кременкуль до 1995 года вода подавалась из реки Миасс. После того, как водопровод пришел в негодность, село было переведено на подземные скважины. Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения, не соответствовало требованиям СанПиН по показателям жесткости.В 2019 году директор школы села Кременкуль Сосновского районаобратилась к губернатору Челябинской областиШколе было запрещено использовать воду из водопровода, и администрация была вынуждена закупать бутилированную воду и пластиковую посуду для организации питания детей. Глава региона распорядился в максимально сжатые сроки решить проблему кременкульцев.В том же году Сосновский район вошел в государственную программу «Чистая вода». Из областного бюджета было выделено 80 миллионов рублей на строительство водовода. Всего в рамках программы «Чистая вода» для обеспечения четырех тысяч кременкульцев качественной водой за два года было построено 8,6 км сетей. Теперь вода поступает с очистных сооружений Шершневского водохранилища.Как отметил и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, новый водопровод позволит в дальнейшем подключить к системе водоснабжения поселки, расположенные вблизи Кременкуля. «Это первый в этом году, но далеко не единственный объект, который мы запускаем по программе «Чистая вода». Качественная питьевая вода появится у жителей Озерска, села Барсучьего Октябрьского района. Кроме того, в Красногорске, как вы знаете, из-за понижения уровня воды в Увелке долгое время были вопросы к качеству питьевой воды. Мы планируем строительство двух эксплуатационных скважин и одной резервной, резервуара запаса воды, модернизировать насосное оборудование и заменить аварийные участки водовода. Всего у нас в программу на этот год включено более 30 объектов в 19 муниципальных образованиях региона», – добавил Юлий Элбакидзе.Фото: Андрей Мизеров, газета «Сосновская нива». AzAzA 2021-03-04YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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