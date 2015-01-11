Внесены изменения в режим работы Кадастровой палаты

Кадастровая палата по Челябинской области информирует об изменениях в графике приема в связи с предстоящим праздником — Международным женским днем. Просим учитывать данную информацию при посещении офисов ведомства.График работы офисов Кадастровой палаты Челябинской области будет организован следующим образом: 6 марта (суббота) – с 9.00 до 13.00, 7, 8 и 9 марта – нерабочие дни, с 10 марта – в обычном режиме.Центральный аппарат региональной Кадастровой палаты, в том числе канцелярия, 5 марта будут работать с 08.30 до 16.15, 6, 7 и 8 марта – нерабочие дни, с 9 марта (вторник) – в обычном режиме.Получить подробную информацию об адресах и режиме работы офисов Кадастровой палаты по Челябинской области, проконсультироваться по общим вопросам в сфере кадастрового учета и получения сведений реестра недвижимости южноуральцы могут по телефону Единой справочной службы: 8 (351) 728-75-00 (доп. номер – 4365).