2021-03-05YEKT09:00:00 | Губерния Челябинск попал в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом Источник: из открытых источников









Экспертная группа проанализировала ключевые показатели домашнего интернета в городах Урала и других стран мира. Оказалось, что жители Челябинска наряду с Тэджоном (Южная Корея) и Будапештом (Венгрия), имеют возможность пользоваться самым быстрым и доступным интернетом. Сравнивая ключевые показатели уральского региона с зарубежной статистикой, исследователи основывались на данных национального провайдера − компании «Ростелеком».В выборку попали 100 городов мира с населением от 1 до 2 млн человек, а также населённые пункты в арктической зоне. Эксперты сравнивали данные по скорости, стоимости и проникновению домашнего интернета. В качестве источников информации использовались отчёты ООН, Международного валютного фонда, статистика сервисов замера скоростей и данные крупнейших операторов связи в каждой из стран.По критерию сочетания скорости и доступности интернета столица Южного Урала заняла в рейтинге 9 место. При этом самый дешевый домашний интернет в пересчёте на мегабит скорости доступен жителям Екатеринбурга. Результат - 87 копеек за каждый мегабит. На втором месте южнокорейский город Тэджон - 97 копеек за каждый мегабит. Третья позиция у Будапешта, жители столицы Венгрии платят 1 рубль 20 копеек за каждый мегабит скорости интернета. По критерию средних расходов на интернет в городах мира с населением от 1 до 2 млн лидирует венесуэльская Валенсия – 320 рублей в месяц. На втором месте украинский Харьков – 415 рублей. На третьем месте – индийский город Агра (556 рублей). Челябинск – на 8 месте. Для сравнения: чешская Прага – 45 место. Американские города расположились в девятой десятке. В среднем в США на домашний интернет уходит по 5 тыс. рублей, что почти в 7 раз дороже, чем в России.В мировых лидерах по максимально доступной скорости домашнего интернета оказались южнокорейские города Тэджон и Кванджу, столица Венгрии Будапешт, а также японские Кобэ, Фукуока, Сайтама. Здесь домашний интернет предоставляется на скорости 2 Гбит/с. Из российских городов в верхней части списка расположилась Екатеринбург (7 место), Казань (19 место), Нижний Новгород (20 место), Челябинск (21 место), Новосибирск (29 место) и Пермь (30 место). В этих населённых пунктах выйти в интернет можно со скоростью от 500 до 350 Мбит/с. Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев:«Колоссальная оптическая инфраструктура, построенная в Челябинской области компанией «Ростелеком» дает возможность жителям самых отдаленных населенных пунктов региона пользоваться сверхбыстрым интернетом по технологии "оптика в квартиру". Только за 2020 год компания построила более 900 километров оптики на Южном Урале. На постоянной основе проводится модернизация сетей связи, мы заменяем аналоговые линии оптическими. В прошлом году более 6,5 тысяч домохозяйств были переключены на оптику, около 1,5 тысяч корпоративных клиентов компании также получили возможность подключать телекоммуникационные услуги по оптическим линиям связи. В планах компании — дальнейшее развитие собственной инфраструктуры региона». * * * Источник: из открытых источниковЭкспертная группа проанализировала ключевые показатели домашнего интернета в городах Урала и других стран мира. Оказалось, что жители Челябинска наряду с Тэджоном (Южная Корея) и Будапештом (Венгрия), имеют возможность пользоваться самым быстрым и доступным интернетом. Сравнивая ключевые показатели уральского региона с зарубежной статистикой, исследователи основывались на данных национального провайдера − компании «Ростелеком».В выборку попали 100 городов мира с населением от 1 до 2 млн человек, а также населённые пункты в арктической зоне. Эксперты сравнивали данные по скорости, стоимости и проникновению домашнего интернета. В качестве источников информации использовались отчёты ООН, Международного валютного фонда, статистика сервисов замера скоростей и данные крупнейших операторов связи в каждой из стран.По критерию сочетания скорости и доступности интернета столица Южного Урала заняла в рейтинге 9 место. При этом самый дешевый домашний интернет в пересчёте на мегабит скорости доступен жителям Екатеринбурга. Результат - 87 копеек за каждый мегабит. На втором месте южнокорейский город Тэджон - 97 копеек за каждый мегабит. Третья позиция у Будапешта, жители столицы Венгрии платят 1 рубль 20 копеек за каждый мегабит скорости интернета. По критерию средних расходов на интернет в городах мира с населением от 1 до 2 млн лидирует венесуэльская Валенсия – 320 рублей в месяц. На втором месте украинский Харьков – 415 рублей. На третьем месте – индийский город Агра (556 рублей). Челябинск – на 8 месте. Для сравнения: чешская Прага – 45 место. Американские города расположились в девятой десятке. В среднем в США на домашний интернет уходит по 5 тыс. рублей, что почти в 7 раз дороже, чем в России.В мировых лидерах по максимально доступной скорости домашнего интернета оказались южнокорейские города Тэджон и Кванджу, столица Венгрии Будапешт, а также японские Кобэ, Фукуока, Сайтама. Здесь домашний интернет предоставляется на скорости 2 Гбит/с. Из российских городов в верхней части списка расположилась Екатеринбург (7 место), Казань (19 место), Нижний Новгород (20 место), Челябинск (21 место), Новосибирск (29 место) и Пермь (30 место). В этих населённых пунктах выйти в интернет можно со скоростью от 500 до 350 Мбит/с. Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:«Колоссальная оптическая инфраструктура, построенная в Челябинской области компанией «Ростелеком» дает возможность жителям самых отдаленных населенных пунктов региона пользоваться сверхбыстрым интернетом по технологии "оптика в квартиру". Только за 2020 год компания построила более 900 километров оптики на Южном Урале. На постоянной основе проводится модернизация сетей связи, мы заменяем аналоговые линии оптическими. В прошлом году более 6,5 тысяч домохозяйств были переключены на оптику, около 1,5 тысяч корпоративных клиентов компании также получили возможность подключать телекоммуникационные услуги по оптическим линиям связи. В планах компании — дальнейшее развитие собственной инфраструктуры региона». * * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)». AzAzA 2021-03-05YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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