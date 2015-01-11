Южноуральцев приглашают на этап Кубка мира по фристайлу в «Солнечную долину»

12-13 марта на ГЛК «Солнечная долина» пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, в котором примут участие сильнейшие спортсмены из 13 стран. Зрители смогут увидеть не только зрелищные заезды спортсменов, для гостей подготовят парк фристайла с развлекательными зонами.Зрителей приглашают 13 марта на финальные заезды. Стадион откроется в 10:30. Для гостей будет подготовлена развлекательная программа. На склоне расположится зона фудкорта, несколько красочных фотозон, будут работать ди-джей, ростовые куклы и аниматорына ходулях. Откроется и детская площадка, на которой пройдут конкурсы, игры и эстафеты для маленьких зрителей.Каждый желающий сможет сделать селфи 360 градусов на видеоспиннере, купить сувенирную продукцию и попробовать чай из жарового самовара. Также зрители увидят шоу-программу и выступления артистов.Церемония открытия начнется в 12:20. Затем состоятся финальные заезды среди мужчин и женщин, по окончании – церемония награждения. Билеты на финалы (13 марта) уже в продаже. Их можно приобрести на сайте www.kassir.ru и в кассах курорта.
Источник: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области