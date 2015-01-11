Афиша, посвящённая Международному женскому дню!

Афиша к длинным праздничным выходным!
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В Озерском городском музее открылась выставка уральского клуба карикатуристов «Клюква».
Экспозиция продлится до 27 марта и открыта для посещения: понедельник-четверг с 10.00 до 19.00, пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00, вход свободный.
6 марта, суббота
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ЖИЛИ У БАБУСИ" 3-5 лет (большой зал)
16-00, ДК "Строитель"
«Королевам весны» Концерт, посвященный Международному Женскому дню 8 Марта
18-00 ДК им.А.С.Пушкина
Вечер отдыха
«Букет прекрасных дам»
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
по пьесе А.П. Чехова "Предложение"
Арии на граблях (14+)
7 марта, воскресенье
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПОДУШКОЙ" 3-5 лет (малый зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Е.Шварц, "Снежная королева"
Волшебная сказка (6+)
14-30 Молодёжный центр "Мир"
«Подарок для мамы» – мастер-класс по изготовлению подарка
8 марта, понедельник
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Времена года, или Почему снег белый"
для детей 5 +
волшебная история по мотивам сказки А.Лукьяновой
12-00, ДК "Маяк"
Международный женский день
Театрализованная игровая программа «Однажды в Цветочном городе…»
Материал подготовила Александра Лебедева