Афиша, посвящённая Международному женскому дню!

Афиша к длинным праздничным выходным!

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В Озерском городском музее открылась выставка уральского клуба карикатуристов «Клюква».

Экспозиция продлится до 27 марта и открыта для посещения: понедельник-четверг с 10.00 до 19.00, пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00, вход свободный.

6 марта, суббота

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ЖИЛИ У БАБУСИ" 3-5 лет (большой зал)

16-00, ДК "Строитель"

«Королевам весны» Концерт, посвященный Международному Женскому дню 8 Марта

18-00 ДК им.А.С.Пушкина

Вечер отдыха

«Букет прекрасных дам»

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

по пьесе А.П. Чехова "Предложение"

Арии на граблях (14+)

7 марта, воскресенье

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПОДУШКОЙ" 3-5 лет (малый зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Е.Шварц, "Снежная королева"

Волшебная сказка (6+)

14-30 Молодёжный центр "Мир"

«Подарок для мамы» – мастер-класс по изготовлению подарка

8 марта, понедельник

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Времена года, или Почему снег белый"

для детей 5 +

волшебная история по мотивам сказки А.Лукьяновой

12-00, ДК "Маяк"

Международный женский день

Театрализованная игровая программа «Однажды в Цветочном городе…»

Материал подготовила Александра Лебедева