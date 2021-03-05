МЧС объявило штормовое предупреждение на Южном Урале

ГУ МЧС по Челябинской области объявило экстренное предупреждение из-за погодной ситуации на юге региона – 7 марта, в воскресенье, там ожидаются метели, сильный снег, порывы ветра до 18 м/с, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Под удар стихии вновь попадут Варненский, Чесменский, Кизильский и Нагайбакский районы. При этом наибольшие порывы ветра ожидаются в Брединском районе.

«Прогнозируется увеличение числа ДТП, возможно появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», – предупредили в ведомстве.

В связи с ухудшением погодных условий руководителям разного уровня и гражданам рекомендовано принять дополнительные меры безопасности.

https://dostup1.ru/society/MChS-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-na-Yuzhnom-Urale_134920.html