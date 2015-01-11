Названы победители областного фестиваля детских театров моды «Жар-птица»

В преддверии 8 Марта на Южном Урале подвели итоги областного фестиваля детских театров моды «Жар-птица». В фестивале приняли участие более 200 обучающихся из 14 муниципальных образований Челябинской области, сообщает Молодежный ресурсный центр.На онлайн-встрече с руководителями коллективов организаторы и эксперты фестиваля обсудили итоги и проанализировали творческие работы, которые участники представляли в нескольких номинациях: «Дизайн костюма», «Аксессуары и обувь» и «Дефиле». Более 20 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска, Чебаркуля, Агаповского, Коркинского, Нагайбакского районов и других территорий стали лауреатами и дипломантами фестиваля (см. прикрепленный файл).Для участников номинации «Дизайн костюма» 18 и 19 февраля состоялось дистанционное испытание по компетенции «Технологии моды». 12 команд продемонстрировали практические умения и навыки по трем модулям: эскизирование, макетирование и изготовление авторского аксессуара. Участники номинации «Аксессуары и обувь» представили коллекции аксессуаров и видео мастер-классов по изготовление одного из элементов коллекции в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Участники номинации «Дефиле» презентовали видео театрализованного показа.Творческие испытания прошли в прямом эфире на платформе Zoom. Эксперты также оценили представленные паспорта творческих коллекций одежды и видео театрализованных показов.Организаторами выступали министерство образования и науки Челябинской области и Областной Центр дополнительного образования детей. Партнер фестиваля — кафедра дизайна МИДиСа.