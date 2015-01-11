Продолжается прием заявок на конкурс «Мои герои большой войны»

Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Сбор заявок проводится онлайн до 31 марта. С каждый годом война все дальше и все меньше рядом с нами живых свидетелей Победы, тех, кто внес свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и в тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах – каждый как мог приближал День Победы.Главная цель конкурса – сохранить и передать память об участниках Великой Отечественной войны, подвигах и примерах героизма подрастающему поколению, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной.Организаторами конкурса выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с музеем Победы, почтой России, российской государственной детской библиотекой и национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».Положение о Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны»