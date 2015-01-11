Челябинский кукольный театр меняет площадку

Имя певицы хорошо известно озерским ценителям вокала. 7 марта в театре «Наш дом» Ирина Крутова лауреат «Романсиады», солистка ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной подарила озерчанам концертную программу «Я жду весну!» Подробнее
Соглашение о межрегиональном взаимодействии и всестороннем сотрудничестве в сфере промышленности подписали министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий и министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан невиновным в сговоре с дорожниками при заключении многомиллиардных контрактов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы Подробнее
Театр кукол имени Валерия Вольховского переезжает на новую, более вместительную площадку. С 13 марта спектакли будут проходить на сцене Дворца культуры Челябинского электровозоремонтного завода, сообщает министерство культуры.Очередной переезд связан с ремонтом, который проводится в здании театра в рамках нацпроекта «Культура» и продлится несколько лет. Техническое оснащение ДК ЧЭРЗ позволяет перенести на его сцену большую часть репертуара и принять зрителей разных возрастных групп – от малышей и до взрослого зрителя.«Зрительный зал в ДК гораздо более вместительный, чем площадка, оборудованная в Выставочном зале Союза художников, где на данный момент работает труппа театра. Теперь даже в условиях ограничения посещаемости зрелищных мероприятий мы сможем принять порядка 100 зрителей, в то время как в выставочном зале было только 50 мест», - пояснил главный режиссер театра кукол Александр Борок.Спектакли будут проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье. Здесь же артисты приступят к репетициям нового спектакля для взрослых «Любовь и голуби», премьера которого также состоится на сцене ДК ЧЭРЗ.Билеты в Челябинский театр кукол можно приобрести в городских зрелищных кассах, на сайте teatrkukol74.ru и в ДК ЧЭРЗ (пер. Островского, 8).