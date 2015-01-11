2021-03-09YEKT10:00:00 | Губерния ММК приобщает все больше сотрудников к комплексу ГТО Дмитрий Шохов. - А в 2020 году работники Группы представляли уже не предприятие, а Челябинскую область на Всероссийских играх ГТО в Кисловодске и завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в личных зачетах. Региональный министр физической культуры Леонид Одер направил в адрес Павла Шиляева благодарственное письмо, в котором также отметил вклад ММК в популяризацию и развитие спорта в Челябинской области».

По словам главного судьи центра тестирования СК «Металлург-Магнитогорск» Андрея Гришина, обратить внимание на ГТО следует и учащимся, особенно выпускных классов. Ведь это вопрос не только формирования здорового организма, но и будущей профессии. «Если школьник выполнит нормативы и получит золотой знак ГТО, то во время поступления в высшее учебное заведение к результатам единых государственных экзаменов добавят дополнительные баллы, – объяснил главный судья. – Сейчас очень большой спрос на высшее образование, учиться на коммерческой основе, да еще и в другом городе, выходит дорого». А сами студенты со знаками ГТО могут рассчитывать на повышенную стипендию.

Необходимая информация о всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе, правила регистрации, часто задаваемые вопросы – на сайте В 2020 году на Магнитогорском металлургическом комбинате нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 1375 человек. Это в два раза выше показателей предыдущего года, сообщает пресс-служба ММК.Комбинат активно привлекает работников и членов их семей к ведению здорового образа жизни. Ежегодно по программам зимней и летней спартакиад работники Группы ПАО «ММК» соревнуются в 19 видах спорта. На площадках СК «Металлург-Магнитогорск» проводят спортивные праздники, в которых ежегодно участвуют десять тысяч человек.Одним из важных направлений привлечения работников крупнейшего на Южном Урале предприятия к здоровому образу жизни является приобщение и мотивирование их к сдаче тестов комплекса ГТО. Физкультурно-оздоровительный комплекс возродили в России в 2014 году, и сегодня он в составе федерального проекта «Спорт – норма жизни». Развитие этого движения на первых порах сильно сдерживало отсутствие опыта и соответствующей инфраструктуры. Поэтому еще в 2017 году комбинат первым среди промышленных предприятий региона создал на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в ВФСК «Готов к труду и обороне». И сегодня все желающие могут прийти для тестирования в легкоатлетический манеж спортклуба, где и расположен центр ГТО.Это спортивное сооружение можно назвать самым большим фитнес-клубом Магнитогорска, в котором не только современное оборудование, но и в целом инфраструктура предназначена для развития в любом спортивном направлении. Здесь, недалеко от центра города, даже горными лыжами занимаются: для этого несколько лет назад возвели специальный «ЧУДО-склон». При этом для работников Группы ПАО «ММК» и их семей действуют программы лояльности, предоставляют скидки.Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из первых предприятий в России, которые материально поощряют сотрудников за выполнение нормативов ГТО. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит четыре тысячи рублей, серебряный – три тысячи, бронзовый – две. А еще обладатель золотого знака при выделении путевок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината.«Команда Магнитогорского металлургического комбината стала бронзовым призером среди трудовых коллективов на втором Всероссийском фестивале комплекса ГТО, который проходил в Сочи в 2019 году, - отмечает директор СК «Металлург-Магнитогорск». - А в 2020 году работники Группы представляли уже не предприятие, а Челябинскую область на Всероссийских играх ГТО в Кисловодске и завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в личных зачетах. Региональный министр физической культуры Леонид Одер направил в адрес Павла Шиляева благодарственное письмо, в котором также отметил вклад ММК в популяризацию и развитие спорта в Челябинской области».По словам главного судьи центра тестирования СК «Металлург-Магнитогорск», обратить внимание на ГТО следует и учащимся, особенно выпускных классов. Ведь это вопрос не только формирования здорового организма, но и будущей профессии. «Если школьник выполнит нормативы и получит золотой знак ГТО, то во время поступления в высшее учебное заведение к результатам единых государственных экзаменов добавят дополнительные баллы, – объяснил главный судья. – Сейчас очень большой спрос на высшее образование, учиться на коммерческой основе, да еще и в другом городе, выходит дорого». А сами студенты со знаками ГТО могут рассчитывать на повышенную стипендию.Необходимая информация о всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе, правила регистрации, часто задаваемые вопросы – на сайте gto.ru . О выполнении нормативов в центре тестирования СК «Металлург-Магнитогорск» можно узнать по телефону 26-64-77 по будням, с 9:00 до 17:00. AzAzA 2021-03-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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