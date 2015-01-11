На начальника райотдела полиции Каслей возбуждено уголовное дело

В отношении начальника отдела полиции Каслинского района возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, речь идет о Романе Войщеве, который ранее вместе с замом Андреем Кореньковым был отстранен от работы по подозрению в совершении коррупционного преступления.

«По данным следствия, подозреваемый в период 2020 года выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых, затем подчиненные сотрудники ему возвращали. За указанный период подозреваемому передали более 100 тыс. рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению», – говорится в сообщении СУ.

«Противоправные действия пресечены оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренную законодательством ответственность», – добавили в пресс-службе полицейского главка.+

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по части 1 статьи 285 УК РФ. Устанавливается возможная причастность к совершению преступления должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

https://dostup1.ru/society/Na-nachalnika-rayotdela-politsii-Kasley-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo_134996.html