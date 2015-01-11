На Южном Урал пройдет родительское онлайн-собрание на тему «Дети в Сети: за и против»

Завтра, 12 марта, южноуральцев приглашают на родительское онлайн-собрание. Тема для обсуждения близка многим семьям - «Дети в Сети: за и против».Организаторами собрания выступают национальный провайдер «Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области при поддержке министерства здравоохранения региона и Совета родителей Челябинской области, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Спикеры обсудят самые популярные вопросы, которые возникают у родителей:Какие плюсы и минусы таит в себе интернет;Какие приемы используют кибермошенники и как школьнику от них уберечься;Как обезопасить здоровье ребенка от влияния медиа и соцсетей;Есть ли полезные ресурсы для детей в интернете и многое другое.Ответы на эти вопросы дадут представители министерства образования и науки Челябинской области, Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», Центра общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинска, Центра мониторинга социальных сетей, Совета родителей Челябинской области, ресурсного центра «Российское движение школьников».Подключиться и задать вопрос спикерам сможет любой желающий. Родительское онлайн-собрание состоится 12 марта, в 14:00 (подключение по ссылке https://youtu.be/bTSM7yDrV24).