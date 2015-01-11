Южноуральских школьников приглашают на бесплатный курс «С++ Разработчик»

Занятия будут проходить онлайн с 30 марта по 1 июня. Организатором курса выступает Центр развития цифровых технологий Челябинской области, сообщает мининформ.Объявлена регистрация на курс «С++ Разработчик» для школьников 14-17 лет. Он адресован ребятам, которые уже знакомы с каким-либо языком программирования.Разработчик C++ участвует в создании сложных современных IT-продуктов: от беспилотных автомобилей и робототехники до веб-браузеров, микроконтроллеров, серверов и видеоигр. На курсе участники изучат основы web-разработки на языке С++, работы веб-серверов, разработают собственный проект в виде мессенджера и получат сертификат. Занятия проводит Александр Овчинников, back-end разработчик с большим опытом.Бесплатные занятия будут проходить онлайн с 30 марта по 1 июня по вторникам, с 18:00 до 21:00.Подать заявку можно до 23 марта включительно по ссылке. Решение о приеме в группу будет принято на основании тестирования. Ссылку отправят зарегистрированным участникам на почту за несколько дней до начала курса.Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в структуру национального проекта «Цифровая экономика».