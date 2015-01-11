Детские выплаты для детей от 3 до 7 лет в Челябинской области могут поднять почти до 12 тыс. руб.

Минтруд России готовит обновленные правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет – с их принятием часть жителей Челябинской области смогут получать почти 12 тыс. рублей.

Речь идет о выплатах на детей для малообеспеченных семей. С 2021 года их размер будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Сейчас в Челябинской области он составляет 11 тыс. 965 рублей. Исходя из этой суммы и будет делаться расчет.

«При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил – обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ в органы соцзащиты», – пояснили в Минсоцотношений.

Напомним, если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере – 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

Так 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.

https://dostup1.ru/finance/Detskie-vyplaty-ot-3-do-7-let-v-Chelyabinskoy-oblasti-mogut-podnyat-pochti-do-12-tys_135077.html