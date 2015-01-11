В Челябинске откроется федеральная выставка об уникальном художнике-иконописце

В челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» 12 марта откроется уникальная выставка «Вопреки невозможному», посвященная выдающемуся иконописцу Григорию Журавлеву. После церемонии открытия будет заключено соглашение о сотрудничестве между Челябинской епархией и историческим парком «Россия – Моя история».«Вопреки невозможному» – такое название выставки выбрано неслучайно, поскольку оно отражает нелегкий жизненный путь художника из небольшого самарского села. С рождения у Григория не были развиты руки и ноги. Однако он окончил сельскую школу, а к 22 годам экстерном – Самарскую мужскую гимназию. Там же в губернском центре Журавлев посещал уроки рисования, держа кисточку во рту.Мультимедийная выставка пройдет в «купольном» кинозале парка: представленные на потолке (куполе) зала проекции работ Григория Журавлева создадут уникальный эффект пребывания в храме. С помощью видеопроекций и интерактивных стендов посетители смогут ознакомиться с редкими документальными материалами о мастере, его работами.Вместе с открытием выставки произойдет и еще одно важное событие: Челябинская епархия и исторический парк «Россия – Моя история» подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ, по сути, зафиксирует их совместное участие в реализации на регулярной основе просветительских проектов.В феврале и марте мультимедийная выставка пройдет в парках «Россия — Моя история» по всей стране. А 3 апреля в Москве, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, откроется выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева» с экспонированием подлинных икон и иных работ уникального мастера.Церемония открытия состоится 12 марта, в 14:00, в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183). Выставка продлится до 26 марта.