Утвержден список организаций соцобслуживания, подлежащих независимой оценке в 2021 году

В министерстве социальных отношений Челябинской области состоялось заседание Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. На совещании обсуждался план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в 2020 году. Члены Общественного совета рассмотрели проект технического задания организации-оператору, а также утвердили список организаций, подлежащих независимой оценке в 2021 году.В текущем году будет проведена независимая оценка качества в отношении 49 государственных и муниципальных организаций социального обслуживания (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов).С результатами независимой оценки можно ознакомиться на официальном сайте минсоцотношений в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания», а также на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru.