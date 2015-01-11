Фестиваль японской культуры пройдет на Южном Урале

В рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов с 18 по 23 марта в Челябинске пройдет фестиваль японской культуры «Япония на Урале. Весна-2021» при поддержки посольства Японии в России и Японского фонда. Год Японии нацелен на дальнейшее углубление и развитие межрегиональных обменов Японии и России с различных областях, а также расширение побратимских связей и укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя странами.В программе фестиваля запланирован первый Уральский международный научно-практический круглый стол, VI фестиваль японского кино, а также различные мастер-классы по японским искусствам.