Начальнику ОМВД в Каслях, обвиняемому в злоупотреблении, избрали меру пресечения

В г.Касли рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей начальнику ОМВД России по Каслинскому району, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, в декабре 2020 года при выплате премий подчиненным сотрудникам забирал часть денежных средств. За указанный период подчиненные передали обвиняемому не менее 114 тыс. рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Несмотря на позицию следственного органа и прокуратуры, суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 10 мая текущего года, уточнили в ведомстве.

https://dostup1.ru/society/Nachalniku-OMVD-v-Kaslyah-obvinyaemomu-v-zloupotreblenii-izbrali-meru-presecheniya_135130.html