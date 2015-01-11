До встречи осенью: как «Трактор» выбыл из плей-офф

Готовились к хоккейному празднику, а получили судейский скандал. Челябинский “Трактор” завершил сезон, уступив в пятом матче серии “Салавату Юлаеву”/

На последних секундах игры арбитры назначили штрафной бросок в ворота “черно-белых”, этот момент вызвал бурю негодования у челябинских болельщиков.

Во время серии с “Салаватом Юлаевым” болельщики шутили – “Трактор” играет не против Уфы, а сборной Финляндии. Именно легионеры из этой страны в каждом матче забивали челябинцам. Пятая игра – не исключение. По ходу встречи “черно-белым” пришлось отыгрываться со счета 0:2. На шайбы хозяев льда Авцин и Полыгалов ответили результативными бросками.

«Вся эта серия – хороший опыт для наших молодых ребят. Несмотря на то, что мы проигрывали по ходу серии со счетом 3:1, никто из нас не сдавался, мы бились до конца», – отмечает нападающий ХК “Трактор” Лукаш Седлак.

Счет 2:2, шла последняя минута игры. Хоккеисты уже готовились к продолжению ледовой дуэли в овертайме. Но за 20 секунд до сирены судьи вынесли странный, на первый взгляд, вердикт. Он вызвал у болельщиков бурю негодования.

За то, что голкипер “Трактора” сдвинул ворота, арбитры назначили буллит. “Салават Юлаев” свой шанс не упустил и поставил точку в этом кубковом противостоянии.

«Хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков – на протяжении всего сезона и дома и на выезде они нас поддерживали, за что им огромное спасибо», – говорит главный тренер ХК “Трактор” Анвар Гатиятулин.

Спасибо команде за сезон говорят и фанаты “Трактора” – в этом чемпионате челябинцы даже с грандами играли на равных. “Черно-белые” потеряли шансы на чемпионство.

Впрочем, хоккейная весна продолжается. Выиграть трофей может челябинская молодежная команда. Накануне “Белые медведи” разгромили магнитогорских “Стальных лис” со счетом 6:0.

https://www.cheltv.ru/kak-traktor-vybyl-iz-plej-off/