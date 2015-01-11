Печальная статистика: за четыре месяца произошло три убийства

За достаточно короткий период времени с октября 2020 года по январь 2021 года в Озерске произошло три убийства. Особо тяжкие преступления были совершены на семейно-бытовой почве на фоне алкогольного опьянения.

О ходе расследования трёх уголовных дел рассказал следователь по особо важным делам следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Денис Власов.

– Одно из убийств произошло в середине октября прошлого года. Трагедия случилась между супругами на фоне распития спиртных напитков. В состоянии алкогольного опьянения между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Супруг схватился за нож и нанёс жене несколько ударов в шею. От ранений женщина скончалась на месте. Кроме того, мужчина нанёс телесные повреждения родственнику погибшей, после совершения убийства. Мужчина, совершивший особо тяжкое преступление, по решению суда был арестован.

В настоящий момент предварительное следствие по делу продолжается. Мужчине назначена стационарно-психиатрическая экспертиза. После этого будет принято решение либо о направлении дела в суд с обвинительным заключением, либо для применения принудительных мер медицинского характера.

В конце ноября 2020 года в одном из домов по б. Гайдара молодой мужчина убил свою девушку, с которой он до этого проживал несколько месяцев.

– После расставания девушка начала встречаться с другим мужчиной. Это стало поводом для ревности бывшего возлюбленного. Накануне убийства он пришёл домой к своей знакомой, где она находилась с новым другом. Втроём они распивали спиртные напитки, после чего бывший друг нанёс новому молодому человеку телесные повреждения, избив его утюгом. По этому факту в полиции было заведено уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью, уголовное дело направлено в суд. К сожалению, зачинщик на этом не успокоился. Мужчина вернулся домой, взял нож, вновь пошёл к своей бывшей подруге и нанёс ей пять ножевых ранений в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия. После случившего молодой человек продолжил заливать горе алкоголем. Спустя сутки ночью он сам пришёл в дежурную часть полицейского управления и сообщил о совершённом убийстве.

По решению суда мужчина был арестован. В настоящее время следствие находится на завершающем этапе. В марте планируется передача дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд.

Ещё одно тяжкое преступление произошло в новогодние праздники. Также в ходе распития спиртных напитков на квартире между двумя мужчинами произошёл конфликт. Один из них пустил в ход нож, нанёс несколько ударов ножом своему приятелю, от чего мужчина скончался на месте. Подозреваемый был задержан. Ему также, как и в первом случае, рекомендовано проведение стационарно-психиатрической экспертизы.

Как прокомментировал Денис Власов, все три убийства произошли на фоне алкогольного опьянения, в ходе совместного употребления спиртных напитков. Конфликты на семейно-бытовой почве, а также на почве ревности привели к таким трагическим последствиям.

– В двух случаях из трёх, мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В частности, мужчина, который убил свою подругу, на момент совершения преступления был осуждён за причинение умышленного вреда имуществу, но приговор не вступил в законную силу, поскольку он его обжаловал. Также он был обвиняемым по другому уголовному делу о краже, которую он совершил в городе Кыштыме. Дело рассматривается в Кыштымском городском суде.

Молодой человек, который совершил третье убийство, также ранее привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, но его судимости были погашены.

Хочется в связи с этим предостеречь женщин, чтобы они внимательнее относились к выбору своих спутников. Если мужчина ранее уже нарушал закон и привлекался к ответственности, более того он начинает поднимать на женщину руку – это уже повод задуматься. В одном из этих случаев женщина даже обращалась в полицию по поводу избиения, но потом забрала своё заявление, сказала, что претензий к мужчине не имеет и попросила проверку по данному факту прекратить.

Неоднократные безнаказанные случаи рукоприкладства привели к тому, что в итоге мужчины совершили убийства. Случаи домашнего бытового насилия надо пресекать сразу и если уж обращаться в полицию, то доводить дело до конца, чтобы человек понёс административное или уголовное наказание в зависимости от тяжести причинённого здоровью вреда. Участковый уполномоченный в таких случаях может провести только разъяснительную профилактическую работу. Довольно молодая девушка потерпевшая, не стала доводить дело до суда, в итоге она всего неделю не дожила до своего 35летия.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46192/