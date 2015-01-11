Челябинская область вошла в лидеры по криминалу среди регионов России

Генпрокуратура РФ опубликовала статистику числа преступлений в регионах России за 2020 год – Челябинская область заняла четвертое место.
В минувшем году на Южном Урале зарегистрировано 63 тыс. 366 преступлений. Больше только в Краснодарском крае, Московской области и Москве, которая объяснимо стала лидером из-за количества населения.
Для сравнения, в соседней Свердловской области зафиксировано 59 тыс. 490 преступлений, Курганской – 15 тыс. 656, Башкортостане – 55 тыс. 883, Тюменской области – 24 тыс. 757.
При этом по сравнению с 2019 годом количество всех выявленных преступлений на Южном Урале сократилось на 4,8%. А вот количество тяжких преступлений выросло на 15,7% (10,5 тыс.) Зато снизилось число особо тяжких – на 18% (4 646). Нераскрытыми остались более 29 тыс. преступлений.
https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-voshla-v-lidery-po-kriminalu-sredi-regionov-Rossii_135185.html