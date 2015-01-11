В Челябинской области встало движение поездов из-за аварии

В Челябинской области из-за схода, по уточненным данным, 19 вагонов остановлено движение поездов.

Пассажирские поезда № 14 и 392 сообщением Москва – Челябинск будут отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставят в Челябинск автобусами; № 351 Приобье – Уфа, № 59 Новокузнецк – Кисловодск будут отправлены в обход через станцию Карталы.

Пассажирские поезда №332 сообщением Уфа – Новый Уренгой и № 148 Астрахань – Нижневартовск будут отправлены по ветке Бердяуш – Михайловский завод, в обход через Свердловскую железную дорогу.

Отменены электрички № 6056 Златоуст – Челябинск и № 6003 – в обратном направлении.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб под председательством первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Анатолия Краснощека.

Напомним, сегодня утром на 1 978 километре перегона Сыростан – Хребет сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Причины происшествия устанавливаются.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vstalo-dvizhenie-poezdov-iz-za-avarii_135201.html