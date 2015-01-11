Традиционный музыкальный марафон продолжает бить рекорды зрительских симпатий

За время пандемии зрители соскучились по живым концертам и положительным радостным эмоциям. Первые выступления в рамках «Праздника популярной песни» были приурочены к празднованию 8 марта, а в минувшие выходные во Дворце культуры «Маяк» состоялся заключительный показ концертного проекта.
Зрителями праздника песни стали многочисленные жители округа и, в том числе, работники производственного объединения «Маяк». За несколько десятилетий проект стал одним из важных культурных событий города. В исполнении ведущих солистов «Культурно-досугового центра», вокальных ансамблей «Альянс», «Аюшка», «Дискаер» со сцены прозвучали популярные произведения советской эпохи, мелодии зарубежной эстрады и песни, написанные совсем недавно.
В празднике успешно выступили более ста участников художественной самодеятельности, в том числе рок-группа «Джефф», хореографические коллективы «Вдохновение», «Русский стиль», «Зарево», «Золушка». Вели концерты в этом году – Антон Комиссаров, Наталья Фролова и Игорь Ковалев.
Особую атмосферу праздника в фойе создавала фото-ретроспектива, на которой были запечатлены выступления на «Песне года» прошлых лет. Кроме того, в фойе работала фотозона, и многие участники и зрители праздника с удовольствием фотографировались на память.
Фото Александра Абросимова.
Информация Культурно-досугового центра.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа