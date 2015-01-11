ФОМС открыл горячую линию по вопросам оказания специализированной помощи в федеральных медицинских организациях

Федеральный фонд ОМС запустил горячую линию по вопросам оказания специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях. По телефону 8 800 550 33 03 можно звонить ежедневно, с 00:00 до 19:00 по московскому времени.Напомним, с 2021 года изменился порядок финансирования медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения: оплата специализированной помощи, оказанной в круглосуточном и дневном стационарах, стала осуществляться за счет средств Федерального фонда ОМС. Выделены отдельные нормативы объемов и финансовых затрат для федеральных медорганизаций. Таким образом, именно Федеральный фонд будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контролировать ее качество, а также возьмет на себя функцию по защите прав застрахованных пациентов, получивших помощь в данных учреждениях.В системе ОМС Челябинской области работает девять таких учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения РФ. Восемь из них оказывают медицинскую помощь в круглосуточном стационаре, шесть – в дневных стационарах.Обратившись на горячую линию, граждане смогут узнать порядок направления и перечень медицинских показаний для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях стационара и дневного стационара в федеральных медицинских организациях. Также граждане смогут получить информацию о перечне и местонахождении федеральных медицинских организаций и профилях специализированной помощи, которую они оказывают.Номер телефона новой горячей линии Федерального фонда ОМС - 8 800 550 33 03. Режим работы: ежедневно, с 00:00 до 19:00 по московскому времени.Номер телефона контакт-центра ТФОМС Челябинской области - 8 800 300 10 03. Режим работы: круглосуточно, без выходных.По материалам пресс-службы ТФОМС Челябинской области.