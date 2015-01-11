Челябинские дзюдоистки выиграли две награды на Кубке Азии в Казахстане

Ирина Зуева добыла серебро, а Анастасия Холодилина – бронзу, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера.В международных состязаниях памяти Турара Жолдыбаева в городе Актау участвовали 198 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Австралии. Победители и призеры соревнований заработали очки в зачет рейтинга Международной федерации дзюдо. За первое место – 100 баллов, за второе – 70, за третье – 50.21-летняя Ирина Зуева, ученица заслуженных тренеров России Юрия Попова и Андрея Вострикова, Дмитрия Кулябина, отличилась в весе до 57 килограммов. Она нанесла досрочные поражения бронзовым медалисткам Кубков Азии Раузе Нурмахамметовой из Казахстана и Мухлисе Ганджаевой из Узбекистана, а также серебряному призеру первенства Европы до 23-х лет Данне Нагучевой из Туапсе. В решающем поединке Ирина уступила 31-летней многоопытной сопернице, чемпионке мира среди военных, бронзовому призёру чемпионата Европы России Юлии Казариной из Москвы.Анастасия Холодилина провела четыре поединка в тяжелой категории (свыше 78 килограммов). Одолев третьего призера Кубка Азии-2019 Акерке Рамазанову из Казахстана и победительницу двух Кубков Азии-2019 Ринату Ильматову из Узбекистана, но не справившись в полуфинале с Дарьей Владимировой из Туапсе. В поединке за бронзу Холодилина превзошла хозяйку татами Нургалым Туршабек. Ирина Зуева - мастер спорта России, воспитанница челябинской СШОР имени Григория Веричева. В ее богатой коллекции наград есть золото и серебро первенств России до 18 лет, российские золото и бронза среди юниорок, а также награды такого же достоинства командного первенства мира, личного и командного первенств Европы среди девушек, Кубков континента среди девушек и юниорок. А 19-летняя уроженка Копейска Анастасия Холодилина (первые тренеры – Иван и Владимир Поповы) – победительница первенства России-2017 среди девушек, серебряный призер первенства страны-2018 среди юниорок до 21 года, победительница первенства Европы-2018 до 18 лет среди смешанных команд. В настоящее время представляет СШОР «Юность-Метар». Обе спортсменки совершенствуют свое мастерство в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера под руководством заслуженного тренера России Андрея Вострикова.