Первый тур Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала» пройдет в видеоформате

17 марта состоится первый тур Областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Организатором фестиваля является Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона.С 2015 года фестиваль становится показателем национального творчества жителей Южного Урала по трем направлениям: выставки изделий самодеятельного творчества, выступления творческих коллективов, проведение мастер-классов по народному творчеству.«Фестиваль позволяет объединить представителей разных национальностей, населяющих Челябинскую область, отразить развитие самодеятельного национального творчества в знании родного языка, родной культуры, показать многоцветную палитру ремесел, рукоделий, песен, танцев, стихов», - говорит директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус. Традиционно фестиваль проводится в несколько этапов по всей Челябинской области, а завершается масштабным гала-концертом с участием победителей и призеров 4 ноября, в День народного единства, в Челябинске.В 2021 году первые два тура из пяти пройдут в видеоформате. Заявки на участие в первом туре подали более 50 коллективов из шести территорий Челябинской области: Сосновского, Еманжелинского районов, Челябинска, Копейска, Коркино, Южноуральска. По итогам конкурсного отсмотра информация о победителях и видео лучших номеров будут опубликованы на сайте ddnchel.ru.Фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» проводится в рамках региональной составляющей «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.
Источник: Дом дружбы народов Челябинской области