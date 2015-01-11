2021-03-17YEKT06:00:00 | Губерния Состоялось первое заседание координационного совета научно-образовательного консорциума организаций Челябинской области Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









Мероприятие прошло под руководством первого заместителя губернатора Ирины Гехт. В заседании приняли участие министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов, проректор по научной работе ЧелГУ Игорь Бычков, проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов, директор ЮУФНЦ минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Валерий Удачин.Министр образования Александр Кузнецов выступил с докладом «О механизмах управления научно-техническим развитием Челябинской области», в котором также говорилось о роли консорциума в этом процессе.В ходе заседания было утверждено положение о научно-техническом совете консорциума, принят план работы, который предусматривает реализацию совместных проектов, развитие международных связей, создание центра «Материаловедение и сильные магнитные поля», вовлечение школьников в научно-техническую деятельность. Участники консорциума обсудили задачи по организации вхождения в федеральную программу «Приоритет-2030», конкурс по которой будет объявлен министерством высшего образования и науки Российской Федерации уже в ближайшее время.В рамках работы совета был представлен доклад ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Шестакова «О перспективах создания научно-исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта в Челябинской области».На заседании также было принято решение об активизации взаимодействия с представительством Уральского отделения РАН на территории Челябинской области. Уже на этой неделе участники консорциума внесут свои предложения по составу научно-технического совета, в который войдут представители научного сообщества Челябинской области.Следующее заседание координационного совета состоится во втором квартале года в Челябинском государственном университете и будет посвящено осуществлению совместной образовательной деятельности участников консорциума. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиМероприятие прошло под руководством первого заместителя губернатора Ирины Гехт. В заседании приняли участие министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов, проректор по научной работе ЧелГУ Игорь Бычков, проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов, директор ЮУФНЦ минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Валерий Удачин.Министр образованиявыступил с докладом «О механизмах управления научно-техническим развитием Челябинской области», в котором также говорилось о роли консорциума в этом процессе.В ходе заседания было утверждено положение о научно-техническом совете консорциума, принят план работы, который предусматривает реализацию совместных проектов, развитие международных связей, создание центра «Материаловедение и сильные магнитные поля», вовлечение школьников в научно-техническую деятельность. Участники консорциума обсудили задачи по организации вхождения в федеральную программу «Приоритет-2030», конкурс по которой будет объявлен министерством высшего образования и науки Российской Федерации уже в ближайшее время.В рамках работы совета был представлен доклад ректора Южно-Уральского государственного университета«О перспективах создания научно-исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта в Челябинской области».На заседании также было принято решение об активизации взаимодействия с представительством Уральского отделения РАН на территории Челябинской области. Уже на этой неделе участники консорциума внесут свои предложения по составу научно-технического совета, в который войдут представители научного сообщества Челябинской области.Следующее заседание координационного совета состоится во втором квартале года в Челябинском государственном университете и будет посвящено осуществлению совместной образовательной деятельности участников консорциума. AzAzA 2021-03-17YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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