В Златоусте более тысячи семей получают пособие в рамках нацпроекта «Демография»

Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиВ Златоусте особую заботу проявляют о семьях с детьми и пожилых горожанах, существенную поддержку в этом оказывает национальный проект «Демография».Частью нацпроекта «Демография» стал региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Он нацелен на увеличение рождаемости в Челябинской области. В его рамках действует четыре вида пособий.Первое – ежемесячная выплата в случае рождения (усыновления) первого ребенка. В 2021 году ее размер составляет 11694 рублей. Получателями пособия являются 1018 златоустовских семей, в которых родился первенец. Средства выплачивают до достижения ребенком возраста трех лет. Еще 532 семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в размере 11695 рубля. Поддержка также оказывается до трехлетия малыша.На областное единовременное пособие может рассчитывать каждая семья. Сумма выплаты варьируется в зависимости от очередности появления ребенка. На первенца родители получают две тысячи рублей, на второго ребенка – три тысячи рублей, на третьего – четыре тысячи рублей, на четвертого – пять тысяч рублей, на пятого и последующих детей размер пособия составит шесть тысяч рублей. В 2020 году средства перевели 1060 семьям из города мастеров. В Челябинской области реализуется и такой вид поддержки как областной материнский капитал, который за минувший год был предоставлен 109 златоустовским семьям.Еще одно направление национального проекта «Демография» – региональный проект «Старшее поколение», целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В рамках проекта Златоуст получил автомобиль, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.