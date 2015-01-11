2021-03-17YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинске заработал пресс-центр регионального Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Источник: Общественная палата Челябинской области









В Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, созданном на базе региональной Общественной палаты, начал работать пресс-центр. Его задача — оперативно освещать основные события в регионе, связанные с подготовкой к единому дню голосования, и информировать южноуральцев о работе штаба. Координировать работу пресс-центра будет главный редактор информационного агентства «Челябинск сегодня» Александр Файрузов.О формировании, целях и задачах штаба говорилось в рамках онлайн пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс».«Региональный Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в сентябре 2021 года создан на базе Общественной палаты Челябинской области, он будет функционировать до официального подведения итогов голосования. Главная задача штаба – обеспечение независимого общественного контроля за подготовкой и проведением выборов, а также подготовка независимых наблюдателей, которые будут работать на всех избирательных участках. Региональный Общественный штаб должен стать ушами, глазами, а самое главное - голосом наших избирателей. При формировании штаба члены палаты с особым вниманием подошли к вопросу набора кандидатов. Основная задача была в том, чтобы наполнить штаб опытными и небезразличными людьми разных профессий, разного социального статуса и разных политических взглядов. Считаю, мы справились с этой задачей», - сообщил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.Главный общественник региона отметил, что в состав штаба вошли известные журналисты, политологи, профессиональные юристы, представители педагогического и медицинского сообществ и лидеры молодежных организаций. Всего в состав штаба вошли 20 человек. Руководителем штаба единогласно избран Валерий Шагиев.В штабе сформированы рабочие группы по нескольким направлениям: мониторинговое, юридическое, мобильное, информационное и группа подготовки и координации наблюдателей.«Общественный штаб будет заниматься наблюдением за выборным процессом. Все участники, которые заявились или заявятся в предвыборную гонку, принимают правила игры, соответственно, Общественный штаб будет принимать обращения на возможные нарушения, технические сбои и все, что обычно сопровождает избирательный процесс в рамках существующей политической системы. Мы не будем отвлекаться на попытки с помощью штаба подвергать сомнению существующую политическую избирательную систему. Главная задача нашего регионального Общественного штаба – сделать выборы прозрачными, понятными и легитимными», - сказал Валерий Шагиев.Отметим, вся информация будет размещаться на официальных интернет-ресурсах Общественной палаты Челябинской области.Спикеры рассказали, что в этом году особое внимание будет уделено подготовке и обучению наблюдателей, именно поэтому подготовка к выборам началась раньше обычного. В начале апреля будет дан старт набору наблюдателей, число может достичь 5000 человек. В процессе обучения все желающие получат необходимые знания и навыки для эффективной работы на избирательных участках, а по его итогам будущим наблюдателям нужно будет пройти специальное тестирование. Координацией работы по подготовке и обучению наблюдателей будет заниматься доктор политических наук, профессор, директор института экономики и управления ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Наталья Балынская.По словам регионального координатора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члена штаба Григория Ваулина,врамках сотрудничества Ассоциации с Общественной палатой РФ создана уникальная методическая база по подготовке наблюдателей, которая позволит в этом году в каждом регионе страны создать серьезный пул подготовленных разнопланово наблюдателей. К образовательному процессу будут привлекаться эксперты по избирательному праву и процессу, специалисты в области СМИ и других необходимых областей. Наблюдатели смогут получить навыки не только по избирательному праву, но и по нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть в рамках голосования.Участники онлайн пресс-конференции сообщили, что в ближайшее время будут проведены встречи с политическими партиями и крупнейшими общественными объединениями, заключены соглашения.Контакты пресс-центра: +7(351) – 737-16-22 эл. почта: Источник: Общественная палата Челябинской областиВ Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, созданном на базе региональной Общественной палаты, начал работать пресс-центр. Его задача — оперативно освещать основные события в регионе, связанные с подготовкой к единому дню голосования, и информировать южноуральцев о работе штаба. Координировать работу пресс-центра будет главный редактор информационного агентства «Челябинск сегодня» Александр Файрузов.О формировании, целях и задачах штаба говорилось в рамках онлайн пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс».«Региональный Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в сентябре 2021 года создан на базе Общественной палаты Челябинской области, он будет функционировать до официального подведения итогов голосования. Главная задача штаба – обеспечение независимого общественного контроля за подготовкой и проведением выборов, а также подготовка независимых наблюдателей, которые будут работать на всех избирательных участках. Региональный Общественный штаб должен стать ушами, глазами, а самое главное - голосом наших избирателей. При формировании штаба члены палаты с особым вниманием подошли к вопросу набора кандидатов. Основная задача была в том, чтобы наполнить штаб опытными и небезразличными людьми разных профессий, разного социального статуса и разных политических взглядов. Считаю, мы справились с этой задачей», - сообщил председатель Общественной палаты Челябинской области.Главный общественник региона отметил, что в состав штаба вошли известные журналисты, политологи, профессиональные юристы, представители педагогического и медицинского сообществ и лидеры молодежных организаций. Всего в состав штаба вошли 20 человек. Руководителем штаба единогласно избран.В штабе сформированы рабочие группы по нескольким направлениям: мониторинговое, юридическое, мобильное, информационное и группа подготовки и координации наблюдателей.«Общественный штаб будет заниматься наблюдением за выборным процессом. Все участники, которые заявились или заявятся в предвыборную гонку, принимают правила игры, соответственно, Общественный штаб будет принимать обращения на возможные нарушения, технические сбои и все, что обычно сопровождает избирательный процесс в рамках существующей политической системы. Мы не будем отвлекаться на попытки с помощью штаба подвергать сомнению существующую политическую избирательную систему. Главная задача нашего регионального Общественного штаба – сделать выборы прозрачными, понятными и легитимными», - сказал Валерий Шагиев.Отметим, вся информация будет размещаться на официальных интернет-ресурсах Общественной палаты Челябинской области.Спикеры рассказали, что в этом году особое внимание будет уделено подготовке и обучению наблюдателей, именно поэтому подготовка к выборам началась раньше обычного. В начале апреля будет дан старт набору наблюдателей, число может достичь 5000 человек. В процессе обучения все желающие получат необходимые знания и навыки для эффективной работы на избирательных участках, а по его итогам будущим наблюдателям нужно будет пройти специальное тестирование. Координацией работы по подготовке и обучению наблюдателей будет заниматься доктор политических наук, профессор, директор института экономики и управления ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».По словам регионального координатора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члена штаба,врамках сотрудничества Ассоциации с Общественной палатой РФ создана уникальная методическая база по подготовке наблюдателей, которая позволит в этом году в каждом регионе страны создать серьезный пул подготовленных разнопланово наблюдателей. К образовательному процессу будут привлекаться эксперты по избирательному праву и процессу, специалисты в области СМИ и других необходимых областей. Наблюдатели смогут получить навыки не только по избирательному праву, но и по нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть в рамках голосования.Участники онлайн пресс-конференции сообщили, что в ближайшее время будут проведены встречи с политическими партиями и крупнейшими общественными объединениями, заключены соглашения.Контакты пресс-центра: +7(351) – 737-16-22 эл. почта: shtab2021@inbox.ru .Телефон горячей линии регионального Общественного штаба: +7 (351) – 751-42-45. AzAzA 2021-03-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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