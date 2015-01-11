» Руководители штабов студенческих отрядов Южного Урала пройдут трехдневное обучение

Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов пройдет с 19 по 21 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» Екатеринбурга. Участниками образовательной программы станут 30 представителей Челябинской области, сообщает пресс-служба ЧОСО.ОШК – ежегодное мероприятие студенческих отрядов. Все молодые руководители проходят через это обучение. За короткий срок активисты узнают основы управления, работы в команде и организации мероприятий.Целью проведения школы является создание эффективного механизма подготовки руководителей штабов студенческих отрядов Уральского федерального округа, способных управлять и координировать работу студенческих отрядов в вузах.Участниками мероприятия станут 130 молодых руководителей из шести регионов. В программе запланированы тренинги по конфликтологии, деловой коммуникации, охране труда и технике безопасности.Организаторами мероприятия являются Окружной штаб Уральского федерального округа и Свердловское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».