2021-03-17YEKT13:00:00 | Губерния Челябинскую область в финале конкурса «Учитель будущего» представляют две команды педагогов Источник: АНО «Россия – страна возможностей»









В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.«Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя – даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодежи», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.Он уточнил, что финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. «Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство – относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а 12 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов большинство составляют женщины – 85%», – добавил Алексей Комиссаров.На финале в Санкт-Петербурге собрались команды педагогов из всех округов России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ – 13 команд, а Центральный федеральный округ – 14 команд финалистов.В числе финалистов конкурса «Учитель будущего» 2 команды из Челябинской области: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» г. Магнитогорск (Шеметова Ольга Ильинична, Прыгина Екатерина Сергеевна, Иванова Светлана Альфредовна) и МОУ «СОШ № 7» Копейского городского округа (Саратовкина Оксана Николаевна, Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна).По мнению Оксаны Саратовкиной, «Учитель будущего» – очень важный и востребованный проект: «Конкурс появился как раз вовремя. Существует потребность в площадке по обмену опытом, по отработке проблемных ситуаций, по формированию и развитию тех навыков и умений, которые, к сожалению, не существовали ранее. Для меня конкурс «Учитель будущего» – это профессиональный рост, это новые друзья, это просто классно!»«А мне хочется сказать только одно прилагательное для этого конкурса - он настоящий! Он самый что ни на есть настоящий, он не подменяет понятия и задачи, а даёт то, что практически пригодится в школе. Учителям нужна перезагрузка», - считает Виктория Рюб.В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя 4 этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Информационная справка:Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»– была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр АНО «Россия – страна возможностей», на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодёжи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтёров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых). В Мастерской управления «Сенеж» также проходят очные этапы проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – семинары, стратегические сессии, турниры по студенческим дебатам, форумы и конференции. Источник: АНО «Россия – страна возможностей»В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.«Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя – даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодежи», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».Он уточнил, что финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. «Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство – относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а 12 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов большинство составляют женщины – 85%», – добавил Алексей Комиссаров.На финале в Санкт-Петербурге собрались команды педагогов из всех округов России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ – 13 команд, а Центральный федеральный округ – 14 команд финалистов.В числе финалистов конкурса «Учитель будущего» 2 команды из Челябинской области: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» г. Магнитогорск (Шеметова Ольга Ильинична, Прыгина Екатерина Сергеевна, Иванова Светлана Альфредовна) и МОУ «СОШ № 7» Копейского городского округа (Саратовкина Оксана Николаевна, Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна).По мнению, «Учитель будущего» – очень важный и востребованный проект: «Конкурс появился как раз вовремя. Существует потребность в площадке по обмену опытом, по отработке проблемных ситуаций, по формированию и развитию тех навыков и умений, которые, к сожалению, не существовали ранее. Для меня конкурс «Учитель будущего» – это профессиональный рост, это новые друзья, это просто классно!»«А мне хочется сказать только одно прилагательное для этого конкурса - он настоящий! Он самый что ни на есть настоящий, он не подменяет понятия и задачи, а даёт то, что практически пригодится в школе. Учителям нужна перезагрузка», - считает.В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя 4 этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Информационная справка:Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»– была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр АНО «Россия – страна возможностей», на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодёжи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтёров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых). В Мастерской управления «Сенеж» также проходят очные этапы проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – семинары, стратегические сессии, турниры по студенческим дебатам, форумы и конференции. AzAzA 2021-03-17YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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