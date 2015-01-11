» Южноуральская команда выступит в финале чемпионата России по следж-хоккею

Источник: пресс-служба минспорта Челябинской областиВ Алексине Тульской области с 16 по 24 марта проходит третий (финальный) круг чемпионата России по следж-хоккею, в котором выступит сборная Челябинской области. Сегодня, 17 марта, команда проведет свой первый матч с «Башкирскими пиратами», сообщает минспорт.В спортивном сезоне 2020/2021 года в национальном чемпионате принимают участие восемь команд.По итогам двух кругов были сформированы две группы по четыре команды, которые будут бороться за места с 1-го по 4-е и с 5-го по 8-е соответственно.В первую группу вошли СХК «Феникс» (Московская область), СХК «Югра» (ХМАО-Югра), СХК «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» (Удмуртская Республика) и СХА «Ястребы» (Оренбургская область).Во вторую группу - сборная города Москвы, «Башкирские пираты» (Республика Башкортостан), «Звезда» (Тульская область) и сборная Челябинской области.По регламенту соревнований с 16 по 18 марта состоятся игры группового этапа, которые определят жеребьевку финальных сеток. 19 марта пройдут полуфиналы, которые определят соперников матчей за первое, третье, пятое и седьмое места. В финальном этапе чемпионата команды будут бороться за места в итоговом протоколе, разыграв серии матчей до двух побед. Финальная часть соревнований состоится с 21 по 23 марта.