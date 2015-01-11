Проект «Тетрадка дружбы и творчества» помог поверить в свои силы юным озерчанам

Члены городского педагогического отряда и волонтеры СМИК в этом учебном году реализовали проект «Тетрадка дружбы и творчества». Проект пришел к нам из г. Перми, где успешно реализуется более 10 лет.

Каждому участнику предлагается выполнить творческую работу по одной из предложенных номинаций: «Дружба без границ», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Моя малая родина», «Мои достижения», «Команда добрых дел», а в честь дат, которые мы отпраздновали в прошлом году: 75-летия Великой Отечественной войны и 75-летия атомной промышленности были добавлены номинации «Атомик», «Семейная летопись».

В проекте приняли участие обучающиеся: 5 «Б» класса (кл. рук. Исмагилова О. А.) школы №21; 2 «Б» класса (уч. Кузнецова Л. А.) и 3 «Б» класса (уч. Кочеряева А.А.) школы №36; 4 «Б» класса (уч. Шагина Е. Р) школы №33; 3 «А» класса (уч. Крикотун А.Б.) и 3 «Б» класса (уч. Вельможко С.С.) школы №25.

Ольга Потеряева, педагог-организатор ДТДиМ:

- В некоторых классах при выполнении заданий очень сильно помогли родители, работы получились яркими и позитивными. Но большая часть ребят тетрадь заполнили самостоятельно. Волонтеры СМИК оценили, что многие школьники пытаются писать стихи, и пусть не все получается, но радуют первые шаги: кто-то описал свою семью, кто-то - друзей. Было много рисунков и даже поделки. Самое главное, в данном проекте, создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Если он старался, приложил усилия, но пусть даже вышло не так красиво, как у его одноклассника, которому помогли родители, мы высоко оценивали такую инициативу, самостоятельность, творчество. Ведь это поможет «юному творцу» поверить в свои силы!

Информация ДТДиМ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46233/