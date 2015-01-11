2021-03-18YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Школьники сами провели урок, посвящённый присоединению Крыма к России 18 марта в школах Озерского городского округа по традиции проходят классные часы и тематические уроки. Сегодня председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер вместе со старшеклассниками лицея №23 принял участие в интерактивном уроке, посвящённом этому событию.

– Ребята, сегодня у вас урок, посвящённый не просто знаменательной дате, а я бы сказал, большому геополитическому событию,

– обратился к будущим выпускникам Сергей Гергенрейдер. – За последние тридцать лет, после распада Советского Союза, возвращение Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации вернули нашей стране главный бастион, обеспечивающий безопасность страны на южном фланге. Я думаю, что вы сегодня поговорите об этом более подробно, но я хочу подчеркнуть, что в 2014 году была восстановлена историческая справедливость. В Крыму проживали также наши соотечественники, которым это воссоединение обеспечило безопасность и защиту.

Сегодня уже никто не сомневается в том, что воссоединение Крыма с Россией – событие исторического масштаба. Почему так произошло? Эту тему учащиеся старались самостоятельно раскрыть в ходе интерактивного урока.



– Сегодня мы говорим о воссоединении крымских земель с нашим государством. Семь лет назад два самых молодых субъекта нашей страны республика Крым и город Севастополь стали частью Российской Федерации, – обратилась к ребятам учитель истории и обществознания Екатерина Пакова. – Что представляют собой эти два субъекта, какую роль они играют в истории нашей страны, в её культуре, экономике, социальной сфере мы с вами и должны обсудить сегодня.

Разбившись на группы по четыре человека, одиннадцатиклассники изучали и готовили рассказы по четырём темам: истории, экономике, социологии и культуре полуострова. В распоряжении школьников были теоретические материалы, которые учитель истории подготовила к уроку. Ребятам было предложено ознакомиться с ними, выбрать самые главные моменты и коротко рассказать о них своим одноклассникам. В итоге должна была сложиться одна общая картина происходящих событий. Сергей Гергенрейдер принял участие в подготовке рассказа о культурной жизни полуострова. Важно отметить, что пока темы воссоединения Крыма с Россией нет в учебной программе, и сегодня она имеет скорее воспитательное значение. Тем более ценно то, что урок проходил в режиме интерактива, а доклады по темам готовили и представляли сами учащиеся, поскольку изучение истории – это не только получение информации, это прежде всего воспитание гражданской ответственности и чувства патриотизма.

Анастасия Полубехина, учащаяся 11а класса лицея №23:

– Я хочу сказать, что этот урок был полезным и познавательным. Что-то об этом событии мы знали, но многое услышали сегодня впервые и это было очень интересно. На мой взгляд присоединение Крыма к Российской Федерации очень важное и замечательное событие в новейшей истории. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня вместе с нами принимал участие в этом уроке.

– Сегодня я посмотрел, как вы работали в группах, было видно, что вы с большим интересом изучаете историю, – подвёл итог встречи председатель Собрания депутатов. – Это событие, которое произошло на ваших глазах, вы стали свидетелями этих событий, сами видели, как всё это происходило на самом деле. Прошло семь лет и сегодня нет сомнений, что Крым и Россия – это единое целое. Вам спасибо за то, что вы всё так хорошо подготовили и подробно раскрыли предложенную вам тему.

Справочно:

18 марта 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.



Информация предоставлена: обратился к будущим выпускникамСегодня уже никто не сомневается в том, что воссоединение Крыма с Россией – событие исторического масштаба. Почему так произошло? Эту тему учащиеся старались самостоятельно раскрыть в ходе интерактивного урока.обратилась к ребятам учитель истории и обществознания. –Разбившись на группы по четыре человека, одиннадцатиклассники изучали и готовили рассказы по четырём темам: истории, экономике, социологии и культуре полуострова. В распоряжении школьников были теоретические материалы, которые учитель истории подготовила к уроку. Ребятам было предложено ознакомиться с ними, выбрать самые главные моменты и коротко рассказать о них своим одноклассникам. В итоге должна была сложиться одна общая картина происходящих событий.принял участие в подготовке рассказа о культурной жизни полуострова. Важно отметить, что пока темы воссоединения Крыма с Россией нет в учебной программе, и сегодня она имеет скорее воспитательное значение. Тем более ценно то, что урок проходил в режиме интерактива, а доклады по темам готовили и представляли сами учащиеся, посколькуизучение истории – это не только получение информации, это прежде всего воспитание гражданской ответственности и чувства патриотизма.подвёл итог встречи председатель Собрания депутатов.18 марта 2014 года Президент Российской Федерацииподписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-18YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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