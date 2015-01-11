2021-03-18YEKT14:00:00 | Губерния «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района Владимир Самохвалов, главный врач ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»:«Востребованность медицинских услуг с применением передовых цифровых технологий растет, особенно с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы рассчитываем, что с помощью телемедицинской платформы количество очных приемов удастся сократить, что будет удобно и для поликлиник, и для пациентов. Телемедицинская платформа позволит нашим жителям сэкономить время, а также проводить онлайн прием квалифицированных медицинских кадров в самых отдалённых территориях нашей области».Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев:«У нас есть успешный опыт внедрения телемедицинской платформы «под ключ» в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в ходе которого отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. На Южном Урале «Ростелеком» реализовал такой проект впервые. К телемедицине мы подключили не только больницу Сосновского района, но еще и семь ее территориальных подразделений в населенных пунктах Есаульский, Солнечный, Кременкуль, Мирный, Рощино, Полетаево и Красное поле. В системе уже зарегистрировалось более 20 врачей семи различных специальностей, которые готовы вести прием удаленно. Мы ожидаем, что в дальнейшем количество населённых пунктов, подключённых к телемедицине, будет расти в нашем регионе».Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале Около 80 тысяч жителей Сосновского района Челябинской области теперь имеют возможность получать консультации врачей главной районной больницы в режиме онлайн, экономя и время, и деньги на транспортные расходы. Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» обеспечил работу цифровой телемедицинской платформы на базе ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Работы проведены в рамках пилотного проекта на безвозмездной основе.Актуальность дистанционных медицинских консультаций резко возросла в условиях пандемии и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволяет сократить число очных встреч с врачами как минимум на 30%. С помощью удобных инструментов медработники могут дистанционно назначать лечение, а в будущем — выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы. По желанию медицинского учреждения дополнительно может быть обеспечен дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара. Возможности сервиса позволяют выбрать формат общения доктора и пациента: текстовый чат, звонок по телефону или видеосвязь., главный врач ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»:«Востребованность медицинских услуг с применением передовых цифровых технологий растет, особенно с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы рассчитываем, что с помощью телемедицинской платформы количество очных приемов удастся сократить, что будет удобно и для поликлиник, и для пациентов. Телемедицинская платформа позволит нашим жителям сэкономить время, а также проводить онлайн прием квалифицированных медицинских кадров в самых отдалённых территориях нашей области».Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:«У нас есть успешный опыт внедрения телемедицинской платформы «под ключ» в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в ходе которого отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. На Южном Урале «Ростелеком» реализовал такой проект впервые. К телемедицине мы подключили не только больницу Сосновского района, но еще и семь ее территориальных подразделений в населенных пунктах Есаульский, Солнечный, Кременкуль, Мирный, Рощино, Полетаево и Красное поле. В системе уже зарегистрировалось более 20 врачей семи различных специальностей, которые готовы вести прием удаленно. Мы ожидаем, что в дальнейшем количество населённых пунктов, подключённых к телемедицине, будет расти в нашем регионе».Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале gostelemed.ru , используя учетную запись портала госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться на прием.Лицензия на использование и подключение к телемедицинской платформе бесплатны для региональных систем здравоохранения. Для подключения необходимо выделить медицинские учреждения и врачей, которые будут проводить телемедицинские консультации, а также организовать разъяснительную работу о доступности сервиса для населения.Справочно:ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)». AzAzA 2021-03-18YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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