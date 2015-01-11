Златоуст стал площадкой для международного студенческого форума

В Златоусте накануне открылся Международный образовательный форум для студентов профессиональных образовательных организаций «Команда ПРОФИ-Златоуст». Участников ожидает насыщенная двухдневная программа, сообщает пресс-служба городской администрации.На масштабное мероприятие, которое проводится на базе Златоустовского техникума технологий и экономики,съехались студенты и педагоги учреждений профессионального образования из различных уголков Челябинской области. В онлайн-режиме в форуме принимают участие их сверстники из Башкортостана, Татарстана, а также зарубежных стран: Беларуси, Казахстана и Молдовы.Цель конференции – создание коммуникативной среды для поддержки молодежных инициатив в области студенческого самоуправления, содействие самореализации молодежи, повышение уровня ее компетенций и навыков.«Проведение такого крупного международного студенческого форума в Златоусте говорит о высоком уровне наших профессиональных образовательных организаций. Хочу поблагодарить руководителя техникума технологий и экономики Марину Николаевну Пономареву и ее коллектив. Уже не первый раз техникум становится площадкой для самых значимых и перспективных мероприятий в сфере профобразования. Желаю всем участникам форума продуктивной работы, вдохновения и интересных идей», – отметил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.
Источник: пресс-служба администрации Златоуста