2021-03-19YEKT10:00:00 | Губерния «Детидома»: чем занять школьников на весенних каникулах Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области









К весенним каникулам мининформ Челябинской области совместно с подведомственными учреждениями обновил онлайн-платформу «Детидома». Школьников ждут образовательные, творческие, познавательные и развлекательные онлайн-программы, сообщает мининформ.Напомним, онлайн-платформа «Алексея Текслера командой мининформа Челябинской области, Центра развития цифровых технологий и Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий в 2020 году. Цель создания платформы – дать широкие возможности школьникам для обучения и досуга на время каникул.Увлекательно и интересно провести время в предстоящие каникулы детям помогут творческие мастер-классы. Поделки из бумаги, картона, пластилина, соленого теста и других материалов понравятся юным творческим натурам.Ребята постарше смогут попробовать свои силы в конкурсах по рисованию, фотоискусству, танцам и другим направлениям. Загрузить работы, поставить «лайки», поделиться и оценить работы других участников можно в проекте «Поколение М» от компании МТС.Школьники, которым интересна тема кибербезопасности, могут изучить базовые правила защиты информации вместе со Сбербанком и Лабораторией Касперского. Покупки в играх, опасные чаты, пиратские сайты – об этмо и многом другом ребята узнают из приключений робота Каспера в сети Интернет.Виртуальные прогулки и онлайн-экскурсии помогут пройтись по крупнейшим музеям мира не выходя из дома. Исследователи смогут посетить Аркаим – архитектурный, археологический комплекс, который представляет собой остатки древнейшего города-крепости с жилыми домами, хозяйственными постройками, оборонительными сооружениями. Начинающие художники побывают в Театре-музее Сальвадора Дали, где находится самая крупная и разнообразная коллекция произведений великого сюрреалиста, основу которой составляют его собственные работы. Также виртуальные путешественники могут заглянуть в Челябинский государственный музей изобразительных искусств, в котором представлен выставочно-мультимедийный проект «Победа крупным планом». Кроме того, эстетическое удовольствие принесет посещение Эрмитажа, Мариинского театра и Музеев Московского Кремля.Для современных гиков подготовлены курсы по машинному обучению, программированию и дизайну, которые позволят погрузиться в мир информационных технологий. Источник: пресс-служба мининформа Челябинской областиК весенним каникулам мининформ Челябинской области совместно с подведомственными учреждениями обновил онлайн-платформу «Детидома». Школьников ждут образовательные, творческие, познавательные и развлекательные онлайн-программы, сообщает мининформ.Напомним, онлайн-платформа « Детидома » была создана по инициативе губернаторакомандой мининформа Челябинской области, Центра развития цифровых технологий и Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий в 2020 году. Цель создания платформы – дать широкие возможности школьникам для обучения и досуга на время каникул.Увлекательно и интересно провести время в предстоящие каникулы детям помогут творческие мастер-классы. Поделки из бумаги, картона, пластилина, соленого теста и других материалов понравятся юным творческим натурам.Ребята постарше смогут попробовать свои силы в конкурсах по рисованию, фотоискусству, танцам и другим направлениям. Загрузить работы, поставить «лайки», поделиться и оценить работы других участников можно в проекте «Поколение М» от компании МТС.Школьники, которым интересна тема кибербезопасности, могут изучить базовые правила защиты информации вместе со Сбербанком и Лабораторией Касперского. Покупки в играх, опасные чаты, пиратские сайты – об этмо и многом другом ребята узнают из приключений робота Каспера в сети Интернет.Виртуальные прогулки и онлайн-экскурсии помогут пройтись по крупнейшим музеям мира не выходя из дома. Исследователи смогут посетить Аркаим – архитектурный, археологический комплекс, который представляет собой остатки древнейшего города-крепости с жилыми домами, хозяйственными постройками, оборонительными сооружениями. Начинающие художники побывают в Театре-музее Сальвадора Дали, где находится самая крупная и разнообразная коллекция произведений великого сюрреалиста, основу которой составляют его собственные работы. Также виртуальные путешественники могут заглянуть в Челябинский государственный музей изобразительных искусств, в котором представлен выставочно-мультимедийный проект «Победа крупным планом». Кроме того, эстетическое удовольствие принесет посещение Эрмитажа, Мариинского театра и Музеев Московского Кремля.Для современных гиков подготовлены курсы по машинному обучению, программированию и дизайну, которые позволят погрузиться в мир информационных технологий. AzAzA 2021-03-19YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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